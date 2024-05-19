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Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Львів (298119) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 00 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
127,50
Економія: -21,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
146,99
Економія: -40,93 грн
106,06 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
123,99
Економія: -17,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
152,50
Економія: -46,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
136,50
Економія: -30,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
161,50
Економія: -55,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
124,50
Економія: -18,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 00 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (4)
136,50
Економія: -30,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (2)
146,99
Економія: -40,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
157,99
Економія: -51,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
152,50
Економія: -46,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (4)
158,50
Економія: -52,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 00 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
141,99
Економія: -35,93 грн
106,06 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (2)
113,50
Економія: -7,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 00 хв
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (2)
141,99
Економія: -35,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (3)
141,99
Економія: -35,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 00 хв
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (2)
152,50
Економія: -46,44 грн
106,06 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 00 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 45
Всього: упаковка (1)
120,50
Економія: -14,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (2)
157,99
Економія: -51,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 5
Всього: упаковка (2)
146,99
Економія: -40,93 грн
106,06 грн