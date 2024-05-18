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Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Харків (298119) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
128,50
Економія: -22,44 грн
106,06 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
110,26 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
108,19 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
124,50
Економія: -18,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
128,50
Економія: -22,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
136,50
Економія: -30,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
124,50
Економія: -18,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
122,99
Економія: -16,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (2)
128,50
Економія: -22,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (2)
136,50
Економія: -30,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (2)
141,99
Економія: -35,93 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (2)
117,50
Економія: -11,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Слави, 3-А
Всього: упаковка (2)
152,50
Економія: -46,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (2)
128,50
Економія: -22,44 грн
106,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Всього: упаковка (3)
136,50
Економія: -30,44 грн
106,06 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (4)
126,99
Економія: -20,93 грн
106,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (2)
110,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: упаковка (2)
133,50
Економія: -27,44 грн
106,06 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
121,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (3)
133,50
Економія: -27,44 грн
106,06 грн