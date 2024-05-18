Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 50 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Харків (298119) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 27 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 1
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Молочна, 1
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Харків, просп. Науки, 38
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Харків, пров. Расторгуївський, 2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
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Харків, вул. Холодногірська, 2
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Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
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Харків, просп. Слави, 3-А
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Харків, вул. Золочівська, 19
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Харків, просп. Ювілейний, 63-Д
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Мед-сервіс
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
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Харків, просп. Перемоги, 64-Г