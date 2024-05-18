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Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 20 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Харків (298117) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
57,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (2)
60,96 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 73-В
Всього: упаковка (2)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Всього: упаковка (1)
54,36 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: упаковка (1)
61,17 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
Всього: упаковка (1)
58,19 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
55,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
55,35 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (1)
63,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (1)
58,39 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Всього: упаковка (1)
52,97 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
52,97 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Всього: упаковка (1)
52,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (2)
60,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, 22
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (1)
55,42 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (2)
59,55
Економія: -2,65 грн
56,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Данили Апостола, 3
Всього: упаковка (1)
55,61 грн