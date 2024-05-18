Аквамакс спрей назальний 0,65 % флакон з клапаном-насосом 20 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Харків (298117) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
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Харків, просп. Перемоги, 73-В
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
Мед-сервіс
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
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Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
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Полтава, просп. Миру, 30-А
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Полтава, вул. Чураївни, 3/2
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Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Мед-сервіс
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Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, 22
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Незалежності, 3
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Данили Апостола, 3