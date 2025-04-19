Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
160,46
Економія при броні: -25,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
103,10
Економія при броні: -3,20 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
134,17
Економія при броні: -15,78 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
113,10
Економія при броні: -5,27 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,37
Економія при броні: -22,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
157,10
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
102,00
Економія при броні: -5,00 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
151,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
151,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,60
Економія при броні: -44,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,87
Економія при броні: -3,07 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,32
Економія при броні: -6,28 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,70
Економія при броні: -55,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,88
Економія при броні: -5,27 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
142,82
Економія при броні: -30,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
89,11
Економія при броні: -4,22 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
152,32
Економія при броні: -11,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,24
Економія при броні: -6,35 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,25
Економія при броні: -24,88 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,34
Економія при броні: -31,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
100,47
Економія при броні: -7,68 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
135,69
Економія при броні: -14,32 грн