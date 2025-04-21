Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,86
Економія при броні: -10,82 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,85
Економія при броні: -18,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,30
Економія при броні: -48,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,37
Економія при броні: -15,37 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,38
Економія при броні: -13,27 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,80
Економія при броні: -40,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,20
Економія при броні: -48,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,60
Економія при броні: -40,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,50
Економія при броні: -14,50 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,27
Економія при броні: -16,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,93
Економія при броні: -10,93 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
152,13
Економія при броні: -11,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
157,10
Економія при броні: -39,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,80
Економія при броні: -40,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,19
Економія при броні: -15,15 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,31
Економія при броні: -25,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
90,72
Економія при броні: -14,68 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,61
Економія при броні: -24,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
158,80
Економія при броні: -40,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,12
Економія при броні: -21,37 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,51
Економія при броні: -17,35 грн