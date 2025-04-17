Київ (адресу не вказано)
Доступно в 899 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
157,30
Економія при броні: -41,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,30
Економія при броні: -33,00 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,20
Економія при броні: -50,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,00
Економія при броні: -23,79 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,70
Економія при броні: -36,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
99,80
Економія при броні: -21,40 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
169,70
Економія при броні: -36,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
96,66
Економія при броні: -5,45 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
155,78
Економія при броні: -19,62 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
111,00
Економія при броні: -23,79 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
171,30
Економія при броні: -36,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,48
Економія при броні: -6,29 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,75
Економія при броні: -23,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,30
Економія при броні: -50,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"