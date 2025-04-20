Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,83
Економія при броні: -9,04 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,80
Економія при броні: -16,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
151,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,55
Економія при броні: -4,70 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,69
Економія при броні: -8,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,18
Економія при броні: -8,47 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
141,06
Економія при броні: -19,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
110,96
Економія при броні: -3,23 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
134,93
Економія при броні: -7,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,25
Економія при броні: -4,36 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,52
Економія при броні: -27,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
109,30
Економія при броні: -35,40 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,20
Економія при броні: -53,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
140,71
Економія при броні: -13,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,81
Економія при броні: -18,05 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
146,25
Економія при броні: -19,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,90
Економія при броні: -41,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
114,44
Економія при броні: -7,12 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
144,91
Економія при броні: -34,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,70
Економія при броні: -42,40 грн