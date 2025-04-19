Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 276 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,96
Економія при броні: -4,07 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
139,09
Економія при броні: -9,21 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
97,10
Економія при броні: -8,29 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
140,95
Економія при броні: -11,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,07
Економія при броні: -6,25 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
150,84
Економія при броні: -13,65 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
166,20
Економія при броні: -53,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
154,70
Економія при броні: -41,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,95
Економія при броні: -4,09 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,07
Економія при броні: -6,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
112,95
Економія при броні: -4,66 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
140,81
Економія при броні: -29,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
157,10
Економія при броні: -44,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
98,73
Економія при броні: -9,89 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
149,69
Економія при броні: -9,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,91
Економія при броні: -5,07 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
147,96
Економія при броні: -7,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
92,20
Економія при броні: -8,79 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
155,79
Економія при броні: -24,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
93,63
Економія при броні: -3,94 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
153,45
Економія при броні: -22,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
94,34
Економія при броні: -4,68 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
136,80
Економія при броні: -24,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
101,17
Економія при броні: -3,31 грн
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
137,50
Економія при броні: -17,64 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 2 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Гентасепт порошок для зовнішнього застосування флакон пластиковий 5 г №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"