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Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер в пачці, №20 - Одеса (190221) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
90,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), блістер (1)
95,53
Економія: -6,95 грн
88,58 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
99,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
108,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
106,44
Економія: -23,49 грн
82,95 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
96,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (1)
85,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
90,24
Економія: -7,29 грн
82,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
79,66 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (2)
105,38
Економія: -13,27 грн
92,11 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
96,34
Економія: -4,36 грн
91,98 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
95,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
100,32
Економія: -17,37 грн
82,95 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
101,92
Економія: -8,06 грн
93,86 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
83,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2), блістер (1)
97,98
Економія: -18,38 грн
79,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
85,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2), блістер (1)
101,54
Економія: -21,25 грн
80,29 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: таблетки для жування (10)
96,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
90,40 грн