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Алтейка Галичфарм таблетки для жування 100 мг блістер в пачці, №20 - Харків (190221) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
79,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
100,05
Економія: -35,13 грн
64,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: таблетки для жування (10)
99,34
Економія: -5,52 грн
93,82 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
88,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
101,93
Економія: -14,11 грн
87,82 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
78,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
104,96
Економія: -40,05 грн
64,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
106,37
Економія: -23,52 грн
82,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1), блістер (1)
107,07
Економія: -24,22 грн
82,85 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
67,19 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
97,04
Економія: -25,31 грн
71,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
71,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
90,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
100,84
Економія: -6,98 грн
93,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (2)
108,34
Економія: -37,19 грн
71,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
99,40
Економія: -10,76 грн
88,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
98,46
Економія: -10,01 грн
88,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
111,99
Економія: -23,28 грн
88,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
85,26
Економія: -10,46 грн
74,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
85,19 грн