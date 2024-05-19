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Амізон® Макс капсули 0,5 г блістер в пачці, №20 - Львів (806214) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 329 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
407,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
396,32
Економія: -57,73 грн
338,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
302,80 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: капсули (10)
421,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (3)
457,10
Економія: -136,87 грн
320,23 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
334,38 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
433,99
Економія: -40,40 грн
393,59 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
407,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
322,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
301,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: блістер (1)
354,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: капсули (10)
407,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
476,99
Економія: -83,40 грн
393,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
442,99
Економія: -49,40 грн
393,59 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 02 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
407,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (6)
333,24
Економія: -40,82 грн
292,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2), блістер (1)
354,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2), блістер (1)
407,85
Економія: -114,64 грн
293,21 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: капсули (10)
407,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
424,99
Економія: -31,40 грн
393,59 грн