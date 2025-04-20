Білобіл® Інтенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
918,00
Економія при броні: -88,20 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
733,92
Економія при броні: -41,87 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
909,60
Економія при броні: -36,03 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
921,07
Економія при броні: -42,94 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
906,00
Економія при броні: -145,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
906,00
Економія при броні: -79,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
879,26
Економія при броні: -88,55 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
919,27
Економія при броні: -51,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
750,69
Економія при броні: -44,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
914,19
Економія при броні: -75,35 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1063,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
600,71
Економія при броні: -49,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1063,30 грн