Білобіл® Інтенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
927,50
Економія при броні: -56,24 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1071,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1071,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
929,94
Економія при броні: -59,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
791,67
Економія при броні: -66,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1071,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1071,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
918,22
Економія при броні: -87,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
888,47
Економія при броні: -58,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1071,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
777,93
Економія при броні: -45,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1071,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА