Білобіл® Інтенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 273 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1063,30 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
923,78
Економія при броні: -70,45 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
921,03
Економія при броні: -53,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -2,20 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1063,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
936,89
Економія при броні: -79,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
886,76
Економія при броні: -61,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
579,25
Економія при броні: -26,48 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
908,15
Економія при броні: -48,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
922,17
Економія при броні: -93,41 грн