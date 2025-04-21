Білобіл® Інтенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
925,03
Економія при броні: -45,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1071,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1097,41
Економія при броні: -42,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1071,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
926,81
Економія при броні: -100,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
611,65
Економія при броні: -26,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1071,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
941,42
Економія при броні: -105,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
955,17
Економія при броні: -76,53 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
911,30
Економія при броні: -78,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
733,04
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
922,49
Економія при броні: -43,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -7,80 грн