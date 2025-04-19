Білобіл® Інтенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
803,89
Економія при броні: -71,43 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -2,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
924,60
Економія при броні: -45,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
926,53
Економія при броні: -88,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -2,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -2,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1063,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
644,80
Економія при броні: -59,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
733,04
Економія при броні: -2,00 грн