Білобіл® Інтенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 734 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -3,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -3,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1054,10
Економія при броні: -226,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
955,40
Економія при броні: -136,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
934,02
Економія при броні: -87,18 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1054,10
Економія при броні: -226,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
926,79
Економія при броні: -77,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -3,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА