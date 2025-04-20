Білобіл® Інтенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1071,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
921,46
Економія при броні: -93,44 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
906,00
Економія при броні: -76,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
950,55
Економія при броні: -47,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
920,97
Економія при броні: -92,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
920,20
Економія при броні: -52,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
910,37
Економія при броні: -42,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
146,08
Економія при броні: -0,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
918,68
Економія при броні: -51,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
940,89
Економія при броні: -130,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1071,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
939,84
Економія при броні: -129,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
932,43
Економія при броні: -122,53 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
940,98
Економія при броні: -62,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА