Білобіл® Інтенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 238 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
897,71
Економія при броні: -66,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
915,87
Економія при броні: -77,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1063,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
903,71
Економія при броні: -72,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
928,14
Економія при броні: -70,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
954,38
Економія при броні: -96,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
1063,30 грн