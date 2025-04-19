Білобіл® Інтенс 120 мг (Bilobil Intens 120 mg)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 240 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
921,77
Економія при броні: -54,06 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
920,27
Економія при броні: -52,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
469,67
Економія при броні: -30,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -3,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
910,02
Економія при броні: -97,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
629,91
Економія при броні: -46,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
880,00
Економія при броні: -3,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
611,42
Економія при броні: -69,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
906,39
Економія при броні: -93,54 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
805,42
Економія при броні: -54,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
914,46
Економія при броні: -88,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
915,41
Економія при броні: -107,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
913,74
Економія при броні: -29,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
306,67
Економія при броні: -42,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Білобіл® Інтенс 120 мг капсули 120 мг блістер №60
КРКА
896,92
Економія при броні: -103,93 грн