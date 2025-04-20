Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
489,17
Економія при броні: -27,46 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
498,00
Економія при броні: -137,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
535,60
Економія при броні: -77,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
474,61
Економія при броні: -14,72 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
467,55
Економія при броні: -16,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
294,54
Економія при броні: -19,95 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
413,17
Економія при броні: -41,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
491,85
Економія при броні: -30,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
479,46
Економія при броні: -17,64 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн