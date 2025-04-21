Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
409,56
Економія при броні: -26,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
562,90
Економія при броні: -85,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
467,47
Економія при броні: -40,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
494,72
Економія при броні: -22,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
488,73
Економія при броні: -27,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
471,88
Економія при броні: -41,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн