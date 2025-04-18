Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
591,10
Економія при броні: -36,86 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
300,62
Економія при броні: -10,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
537,50
Економія при броні: -88,90 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
415,80
Економія при броні: -24,45 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
556,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
538,40
Економія при броні: -89,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА