Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
478,57
Економія при броні: -36,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
555,50
Економія при броні: -90,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
499,49
Економія при броні: -37,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
595,29
Економія при броні: -36,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
552,65
Економія при броні: -23,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
525,90
Економія при броні: -60,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
493,46
Економія при броні: -33,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
408,58
Економія при броні: -39,05 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
469,90
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
483,04
Економія при броні: -22,91 грн