Київ (адресу не вказано)
Доступно в 528 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
537,20
Економія при броні: -85,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
540,00
Економія при броні: -114,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
555,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
561,50
Економія при броні: -120,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
555,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
555,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
471,20
Економія при броні: -19,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
555,50 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
495,90
Економія при броні: -14,88 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
551,40
Економія при броні: -118,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
555,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
507,20
Економія при броні: -55,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
555,50 грн