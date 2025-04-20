Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
479,67
Економія при броні: -26,67 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
497,23
Економія при броні: -37,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
327,41
Економія при броні: -20,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
521,20
Економія при броні: -100,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
245,11
Економія при броні: -15,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
405,36
Економія при броні: -22,18 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
499,64
Економія при броні: -38,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Білобіл® капсули 40 мг блістер №60
КРКА
560,30 грн