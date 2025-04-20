Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 218 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
197,00
Економія при броні: -32,00 грн
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,23
Економія при броні: -23,23 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
205,10
Економія при броні: -64,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,00
Економія при броні: -48,00 грн
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,14
Економія при броні: -34,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
184,73
Економія при броні: -39,10 грн
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
180,50
Економія при броні: -31,98 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,80
Економія при броні: -36,46 грн
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,71
Економія при броні: -34,06 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
182,70
Економія при броні: -28,70 грн
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
211,40
Економія при броні: -57,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,00
Економія при броні: -48,00 грн
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,86
Економія при броні: -43,86 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,00
Економія при броні: -41,00 грн
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,23
Економія при броні: -40,23 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
188,90
Економія при броні: -34,90 грн
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
204,30
Економія при броні: -50,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
180,50
Економія при броні: -6,91 грн
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
190,07
Економія при броні: -5,89 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
178,30
Економія при броні: -24,30 грн
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
211,60
Економія при броні: -57,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,42
Економія при броні: -37,42 грн
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
185,18
Економія при броні: -25,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,52
Економія при броні: -34,05 грн
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
194,70
Економія при броні: -18,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,70
Економія при броні: -41,47 грн
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
179,44
Економія при броні: -23,69 грн