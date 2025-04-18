Київ (адресу не вказано)
Доступно в 920 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
180,50
Економія при броні: -21,80 грн
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
203,80
Економія при броні: -44,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,60
Економія при броні: -30,90 грн
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
211,40
Економія при броні: -52,10 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
195,90
Економія при броні: -32,81 грн
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
189,63
Економія при броні: -22,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
179,16
Економія при броні: -15,81 грн
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
218,10
Економія при броні: -46,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
184,39
Економія при броні: -20,43 грн
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
192,87
Економія при броні: -22,36 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
182,31
Економія при броні: -21,26 грн
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
213,00
Економія при броні: -45,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
186,12
Економія при броні: -32,30 грн
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
184,01
Економія при броні: -28,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
183,90
Економія при броні: -25,20 грн
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
203,80
Економія при броні: -44,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Мераліс® спрей назальний 0.05 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® спрей назальний 0.1 % флакон з дозуючим пристроєм 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.