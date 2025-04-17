Київ
Глітейк (Gliteik)

Глітейк (Gliteik)

Київ (адресу не вказано)
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
268.6 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
502,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 37-А
344.9 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
469,26
Економія при броні: -43,56 грн
425,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
388.5 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,00
Економія при броні: -60,60 грн
512,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 31
396.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,00
Економія при броні: -60,60 грн
512,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
396.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
427,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
396.6 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,00
Економія при броні: -60,60 грн
512,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
396.9 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,60
Економія при броні: -61,20 грн
512,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
443.9 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
510,00
Економія при броні: -53,00 грн
457,00 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 20
444.1 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,50
Економія при броні: -49,40 грн
524,10 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
444.5 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
527,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
444.5 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
413,94 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
445.7 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
568,30
Економія при броні: -44,20 грн
524,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
452.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
511,47
Економія при броні: -0,07 грн
511,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
466.1 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
436,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
466.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
515,70
Економія при броні: -90,00 грн
425,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
466.3 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
509,00 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
467.2 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
573,00
Економія при броні: -147,30 грн
425,70 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
409.4 км
Глітейк ліофілізат для розчину для ін'єкцій 400 мг флакон №1
Корпорація Артеріум
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