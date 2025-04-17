Київ (адресу не вказано)
Доступно в 315 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
620,46
Економія при броні: -72,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
672,40
Економія при броні: -52,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,35
Економія при броні: -25,13 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1144,22
Економія при броні: -49,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Заласта® таблетки 5 мг блістер №28
КРКА
578,30 грн
Заласта® таблетки 10 мг блістер №28
КРКА
1102,20 грн