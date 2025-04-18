Тринефрон-Здоров'я (Trinephron-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
127,30 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
127,30 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
127,30 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
232,90
Економія при броні: -37,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
253,00
Економія при броні: -44,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
127,30 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
127,30 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
127,30 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
127,30 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
208,20
Економія при броні: -12,30 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20
Економія при броні: -35,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
127,30 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
127,30 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
127,30 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
208,00
Економія при броні: -12,10 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
248,00
Економія при броні: -39,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
127,30 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
208,00
Економія при броні: -12,10 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
253,00
Економія при броні: -44,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я