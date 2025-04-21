Тринефрон-Здоров'я (Trinephron-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
222,60 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
232,90
Економія при броні: -36,70 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
248,20
Економія при броні: -40,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
222,60 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
232,90
Економія при броні: -36,70 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,70
Економія при броні: -36,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
222,60 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
222,60 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
233,10
Економія при броні: -36,90 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20
Економія при броні: -36,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
208,20
Економія при броні: -12,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20
Економія при броні: -36,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
208,20
Економія при броні: -12,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 33 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
222,60 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
222,60 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
222,60 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
208,00
Економія при броні: -11,80 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20
Економія при броні: -36,30 грн