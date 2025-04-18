Тринефрон-Здоров'я (Trinephron-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 626 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
232,90
Економія при броні: -35,90 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
245,80
Економія при броні: -34,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
233,10
Економія при броні: -36,10 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
248,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
263,90
Економія при броні: -27,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
129,00
Економія при броні: -27,69 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
238,40
Економія при броні: -51,21 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
263,90
Економія при броні: -34,28 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
222,60
Економія при броні: -25,60 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
248,20
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
208,95
Економія при броні: -6,27 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
247,32
Економія при броні: -7,42 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
292,43
Економія при броні: -47,89 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
311,40
Економія при броні: -66,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн