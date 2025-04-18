Тринефрон-Здоров'я (Trinephron-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 302 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
208,00
Економія при броні: -10,90 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
245,80
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
208,20
Економія при броні: -11,10 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20
Економія при броні: -31,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
208,10
Економія при броні: -11,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я