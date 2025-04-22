Тринефрон-Здоров'я (Trinephron-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
232,90
Економія при броні: -36,40 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
162,88
Економія при броні: -22,14 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,26
Економія при броні: -7,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
227,90
Економія при броні: -31,40 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
203,42
Економія при броні: -27,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
232,90
Економія при броні: -36,40 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20
Економія при броні: -33,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
250,35
Економія при броні: -39,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
243,20
Економія при броні: -46,70 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20
Економія при броні: -33,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
233,10
Економія при броні: -36,60 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20
Економія при броні: -33,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
232,90
Економія при броні: -36,40 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20
Економія при броні: -33,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
237,00 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
232,90
Економія при броні: -36,40 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20
Економія при броні: -33,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 50 мл №1
Корпорація Здоров'я
135,60 грн
Тринефрон-Здоров'я краплі оральні флакон 100 мл №1
Корпорація Здоров'я
208,00
Економія при броні: -11,50 грн
Тринефрон-Здоров'я капсули блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,20
Економія при броні: -33,20 грн