Барію сульфат для рентгеноскопії порошок для приготування суспензії 80 г контейнер, №1 - Одеса (161310) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 86 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Аптека ніжних цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (23)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42