Рингер лактат

Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
66,73
Економія при броні: -5,73 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
69,00
Економія при броні: -10,00 грн
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
88,26
Економія при броні: -12,26 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,49
Економія при броні: -10,49 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
62.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
65.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
65.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
66.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
66.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,00
Економія при броні: -8,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
68.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
67,00
Економія при броні: -8,00 грн
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
88,00
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
72.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 19
86.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 35
87.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
66,70
Економія при броні: -1,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
118.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
125.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
165.7 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
66,70
Економія при броні: -1,20 грн