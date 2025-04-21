Рингер лактат

Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
56,81
Економія при броні: -1,70 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 46
68.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Деражня, вул. Подільська, 1
77.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47
110.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 18
110.7 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ямпіль, перех. Соборна / Замкова, 23/14
112.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8
113.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
122.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
59,50
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 38
136.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Виговського Івана, 17
151.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янець-Подільський, вул. Драгоманова, 1
152.7 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
154.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
59,00
Економія при броні: -1,77 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
165.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
77,00
Економія при броні: -2,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Хотин, вул. Олімпійська, 68-А
167.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Миру, 68
169.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гореничі, вул. Столична, 1
181.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
51,17
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Обухів, вул. Київська, 1/8
181.7 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія