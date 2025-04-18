Рингер лактат

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Одеса
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
4.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Роза
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
5.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аліна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
6.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 18
6.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Зарина
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
9.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,24
Економія при броні: -2,59 грн
Южна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
14.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Одеса, просп. Свободи, 88
15.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
14.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
35.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 24-Б
41.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
42.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Першотравнева, 38-А
66.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
94.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 23
163.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Саврань, вул. Миру, 68
188.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
192.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія