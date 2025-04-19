Рингер лактат

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
2.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,65
Економія при броні: -2,60 грн
В містах поряд
Подорожник
Золочів, вул. Коновальця Євгена, 48
63.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
66,70
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
78.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
66,70
Економія при броні: -15,00 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52
78.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 9
93.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
111.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 17-А
113.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
66,70
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
113.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
113.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
114.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
118.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 1
160.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
78,00
Економія при броні: -12,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Поляниця, кв-л Вишня, 354-А
166.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
88,20
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Володимира, 109-Б
181.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ужгород, просп. Свободи, 7/26
184.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 18-Г
185.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Минайська, 35-А
186.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
186.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Косів, пров. Шевченка Тараса, 14
186.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія