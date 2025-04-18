Рингер лактат

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Київ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,67
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -5,67 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,95
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
5.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
5.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 23
5.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
77,40
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
6.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
77,40
Економія при броні: -5,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
77,40
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 8
7.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
7.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
57,59
Економія при броні: -1,73 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
7.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
57,59
Економія при броні: -1,73 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
7.7 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,20
Економія при броні: -2,59 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
8.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
47,37
Економія при броні: -1,42 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
8.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,95
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б
8.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
8.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,96
Економія при броні: -2,61 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
8.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
56,81
Економія при броні: -1,70 грн