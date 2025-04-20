Рингер лактат

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
69.7 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
84.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
84.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,00
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Соборна, 1-А
106.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
87,00
Економія при броні: -11,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
69,00
Економія при броні: -10,00 грн
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
88,26
Економія при броні: -12,26 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
127.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
128.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
129.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
130.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
131.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
66,73
Економія при броні: -5,73 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
132.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,00
Економія при броні: -4,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
133.7 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
133.7 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,49
Економія при броні: -10,49 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
135.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
67,00
Економія при броні: -8,00 грн
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
88,00
Економія при броні: -11,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
136.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія