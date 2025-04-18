Рингер лактат

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
85.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 35
166.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 19
167.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
88,00
Економія при броні: -7,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
191.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
194.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
195.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
195.7 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
196.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, бульв. Європейський, 46/5
213.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ромни, бульв. Європейський, 21/3
214.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Путивль, вул. Глухівська, 1
224.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 2-В
231.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Світловодськ, вул. Амосова Миколи, 16
240.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
242.7 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
88,26
Економія при броні: -9,26 грн
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
93,36
Економія при броні: -7,36 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
253.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
253.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
253.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія