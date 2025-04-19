Рингер лактат

Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
88,00
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 19
28.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 35
29.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
66,70
Економія при броні: -1,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
69,00
Економія при броні: -10,00 грн
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
88,26
Економія при броні: -12,26 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
70.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
71.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
66,73
Економія при броні: -5,73 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
71.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,49
Економія при броні: -10,49 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
77.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
83,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
107.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
108.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
85,00
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
108.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
66,70
Економія при броні: -1,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
115.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
139.3 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія