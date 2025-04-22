Рингер лактат

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
3.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
122.7 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
57,59
Економія при броні: -1,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
77,40
Економія при броні: -5,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Фінський, 3
125.1 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,20
Економія при броні: -2,59 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
125.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,96
Економія при броні: -2,61 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
125.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
88,26
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Азербайджанська, 8-Б
125.9 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 8
126.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
126.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
128.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
95,60
Економія при броні: -23,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
128.2 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,96
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
128.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,67
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Енергетиків, 8
129.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
129.5 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
56,81
Економія при броні: -1,70 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
81,00
Економія при броні: -5,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
129.8 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Салютна, 2
130.0 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
130.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Інфузія
86,95
Економія при броні: -2,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
130.4 км
Рінгера Лактат розчин розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Інфузія
95,60
Економія при броні: -23,50 грн