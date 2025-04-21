Сульпірид-ЗН (Sulpirid-ZN)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
150,83
Економія при броні: -19,18 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
154,11
Економія при броні: -21,76 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
151,51
Економія при броні: -19,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн