Сульпірид-ЗН (Sulpirid-ZN)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
119,30
Економія при броні: -10,60 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
113,90
Економія при броні: -5,20 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
113,90
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн