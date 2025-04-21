Сульпірид-ЗН (Sulpirid-ZN)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
113,90
Економія при броні: -5,60 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
113,90
Економія при броні: -5,60 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
226,50
Економія при броні: -18,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
226,50
Економія при броні: -18,40 грн