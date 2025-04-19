Сульпірид-ЗН (Sulpirid-ZN)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
119,20
Економія при броні: -12,60 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
226,50
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
226,50
Економія при броні: -27,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
206,20
Економія при броні: -6,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
119,20
Економія при броні: -12,60 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн