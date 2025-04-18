Сульпірид-ЗН (Sulpirid-ZN)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 213 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,10
Економія при броні: -13,10 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
122,60
Економія при броні: -8,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,10
Економія при броні: -13,10 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
216,40
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
121,30 грн
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
145,20 грн
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
241,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Сульпірид-ЗН таблетки 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Сульпірид-ЗН таблетки 200 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Сульпірид-ЗН розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я